國道3號北向200.4公里彰化快官路段，今天凌晨發生BMW轎車自撞事故，肇事駕駛雖經送醫搶救，仍因傷勢過重，宣告死亡。警方指出，肇事駕駛經檢測酒測值為零，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道七隊快官分隊分隊長黃昱維提醒用路人應避免疲勞駕駛。（警方提供）

國道七隊快官分隊分隊長黃昱維表示，今天凌晨2時許，劉姓男子駕駛轎車行經國道3號北向200.4公里彰化快官路段時，疑似因操作不當，撞擊外側護欄後翻覆，四輪朝天倒在外側車道與路肩之間。

國道七隊及消防單位獲報後，隨即分別派遣巡邏車、救護車到場；高速公路局的緩撞車也趕往事故現場，並在後方警戒。

這起事故發生後一度影響外側路肩通行，事發當時車流量少，因此未造成回堵情形，車流正常，事故現場也於今天凌晨3時許完全排除，恢復通車。

警方提醒，平時應建立良好行車觀念，使用正確駕駛姿勢，若遭遇突發狀況保持冷靜因應，避免操作不當導致危險發生；為維護行車安全，務必依速限規定行駛，並注意車前狀況，保持行車安全距離，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。