許多殘障人士難免因為身體殘缺造成生活上的不便，有時還得忍受其他人的各種異樣目光。一位輪椅族女子表示，最近她的IG、LINE開始收到陌生男子的騷擾訊息，甚至有人提議「妳能在殘障廁所幫我口X嗎？」讓她直呼不敢在外面上廁所，貼文曝光後引發熱議，還有內行人透露，其實有些壞人會專門找心智障礙者發洩性慾，另外還有些人對於這些殘疾會有性衝動，「這些人真的很變態！」

原PO在Dcard發文指出，自己是一位坐輪椅、行動不便的女生，本來就已經活得很麻煩了，沒想到還有些男生傳送騷擾訊息給她，讓沒什麼反抗能力的她覺得不舒服、恐懼，導致現在她常常憋尿、不敢在外面上廁所，或是一定得找朋友照看才比較安心。

原PO分享不同的噁男私訊，「試過野外被X嗎？妳看起來很騷，X妳給錢」、「妳能在殘障廁所幫我口X嗎？很新鮮沒試過，感覺很刺激」，雖然她能理解人有慾望、心情，「但這種把自己的私慾強壓在別人身上，甚至會造成人家困擾的行為也太讓人困擾了吧！」但原PO也不知道如何才能嚇阻這種行為，只好PO文抒發心情。

對此，許多網友紛紛回應，「封鎖或讓法律教他做人，還有為什麼要在意這種人說的話？」、「超噁，不知道這報案會不會受理」，還有內行人說明，「因為職場有接觸到社福的社工，他說的確很多壞人很壞，會專門找心智障礙者…聽了覺得噁，另外也有些是『慕殘者』，能封鎖就封鎖吧，這些人真的很變態！能不回應就不要理他，感覺他們看到妳有反應會更興奮」。

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