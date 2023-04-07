TrendForce今天發布新聞稿指出，2023年第1季全球筆電出貨量約3390萬台，季減13%、年減39%，主因經濟逆風持續影響消費市場信心，拖累通路筆電整機去化進度，也促使品牌調降代工廠訂單，以有效調節庫存壓力。

TrendForce研究顯示，美國聯準會（Fed）3月再度宣布升息1碼（0.25個百分點），基準利率升高至4.75%到5%區間，是2007年金融海嘯前夕以來最高的利率。在融資、借貸成本攀升至新高點的情形下，企業端嚴加控管財務支出，除了採購計畫延宕，也執行人力精簡計畫，恐進一步影響筆電商務機種出貨量。

另一方面，今年5月底台北國際電腦展（COMPUTEX）將登場，品牌擬推出搭載NVIDIA GeForce 40系列顯示卡的中階、入門款機種，入手價格更親民，TrendForce認為此舉將擴大購置新顯示卡的消費群，需求也隨之提升。

此外，人工智慧（AI）話題興起，主打高效能的電競、創作者機種備受矚目，即便屬於小眾利基型產品，仍可望成為消費市場的激勵因子。

TrendForce認為，即使今年下半年旺季促銷活動將為市場帶來正面影響，然而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後復甦遲滯，通貨膨脹影響消費，企業縮減支出，恐將使2023年全球筆電出貨量年減13%。