證交所今（6）日宣布，上市公司退場機制已於109年4月1日起實施，誠創（3536）經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，將於4月8日屆滿三年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞，提醒投資人注意。