適用退場機制下市 誠創恐成首家 19:032023/04/06 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所今（6）日宣布，上市公司退場機制已於109年4月1日起實施，誠創（3536）經列為變更交易方法併採行分盤集合競價交易方式，將於4月8日屆滿三年，屆期若未能改善，有停止買賣及終止上市之虞，提醒投資人注意。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 文創升級國家戰略產業 投資抵減首次專案適用 投資抵減優惠 護國群山適用 權證降稅掛帥 財部推五法案 #誠創 #退場機制 #下市 #適用 #恐成 也許您會感興趣 推薦閱讀 被論文抄襲風波燒到！台大畢業證書加註在職專班 112入學全面適用 19:502023/03/17 生活 法學界看TDR爭議 拋3點質疑 04:102023/03/20 產業特刊 《台版晶片法案》產官學攻防 研發經費門檻 業界爭折衷版本 04:102023/03/27 財經要聞 《財政》基本生活費19.6萬元不用課稅 5月報稅適用 16:182023/04/01 財經 趣頭條美股被迫下市 04:102023/03/23 產業特刊 美律 2024駛進歐洲車用供應鏈 04:102023/03/31 產業特刊 北市1個月鑑賞期 莒光社宅率先適用 04:102023/03/16 地方新聞 民進黨提名策略小組建議 禮讓及徵召選區應適用排黑條款 17:432023/03/15 政治 《國際經濟》AI帶來「錢」景 費半指數創近1年來新高 10:582023/03/31 財經 確診破千例將走入歷史 薛瑞元：輕症風險可控制 04:102023/03/21 社會新聞 史上第3大規模！東芝同意4500億收購案 股票料下市 23:022023/03/23 財經 提升租稅環境 財政部拚6法通關 04:102023/03/15 財經焦點 金融業投資資通安 可抵稅 04:102023/03/22 全球財經 壽險外匯危機 金管會出手救 04:102023/03/17 財經要聞 每人基本生活所需費用19.6萬元 申報綜合所得稅適用 19:352023/03/31 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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