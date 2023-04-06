真的讓人太好奇！一名女網友表示，日前無意間發現弟弟手機的Google搜尋紀錄「太深奧」，12筆紀錄裡面包括：「人可以舔到手肘嗎」、「蛇的蛋蛋是不是有四顆」、「蚊子叮塗芥末」等奇葩資訊，貼文一出，意外激發眾人的好奇心，留言笑說：「是不是有人正在舔手肘？」甚至還有人認為，弟弟的這種行為堪稱男人通病。

原PO在臉書社團《爆怨公社》發文表示，自己日前出門忘記帶手機，只好借弟弟的手機查資料，結果點開Google瀏覽器她馬上愣住，直說：「我弟的搜尋紀錄好…深奧」，更感慨人類的探索欲似乎永無止境，「好多勇於追求真相的東西」。

從原PO分享的截圖可見，弟弟的搜尋記錄包括：「人可以舔到手肘嗎」、「吃三包泡麵脹氣」、「蚊子叮塗芥末」、「長頸鹿會落枕嗎」、「佛洛伊德性心理發展」、「蛇的蛋蛋是不是有四顆」、「qqㄋㄟㄋㄟ好喝到咩噗茶」、「人吃狗糧會拉肚子嗎」、「蝌蚪正面照」、「吃泡菜一直放屁」、「在賣場真的容易想大便嗎」、「有括約肌的鳥」。

女網友分享弟弟的Google搜尋紀錄，超奇葩的內容讓一票網友笑噴。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

貼文曝光後，笑翻一票網友，紛紛留言，「男人的求知慾就是這麼的強烈」、「所以真的有4顆蛋蛋？」、「我看完後…咦？舔不到手肘耶」、「是不是有人正在舔手肘」、「現在在做第一點的舉手」、「我也會這樣查，當下想到的問題沒知道答案，會睡不著」、「跟我老公一樣，男人的通病」。