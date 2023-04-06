清明暨兒童節連續假期一放5天，百貨業也收穫滿滿，加上普發現金利多，整體業績成長約兩成，除了母親節檔期提前發酵外，積極舉辦的親子活動也大大增加餐飲、童裝等商機；另百貨年度最大日本展不受出國潮影響，業績與客單價都大幅提升。

遠東百貨對比去年同期連假，業績成長近兩成、人潮大幅增加3成，主要還是母親節話題提前發酵，加上兒童商機，還有普發6000元，都帶動人潮業績雙提升，客單價亦明顯增加。從業績觀察，台中大遠百、板橋大遠百、遠百信義A13、遠百竹北的化妝品、精品名品、女裝等，搭上母親節檔期表現強勁，全台遠百的親子活動，也帶動童裝、休閒和超市餐飲買氣。

遠百信義A13 HOT TOYS限定店，獨家販售Cosbaby台北限定鋼鐵人套組。(遠百信義A13提供）

其中遠百信義A13在4月登場的全台首間「Hot Toys限定店」人氣爆棚，網羅知名IP超過50款首次在台曝光珍藏人偶，帶動人潮成長兩成，業績也成長兩成。

SOGO忠孝館北海道日本展整檔業績達5600萬元。（SOGO提供）

SOGO百貨適逢忠孝館全台最大日本展，及母親節化妝品檔期，SOGO台北店三館入店客數超過40萬人次，比去年成長超過60%；尤其日本展16天業績共創下5600萬元，成長超過50%，回歸到2019年疫情前的水準，日本展消費交易筆數更超過6萬筆，成長35%，客單價也成長15%。

新光三越初夏購物節今（6日）開跑，買氣、人潮雙暢旺。（新光三越提供）

全台新光三越因5天連假帶動出遊潮，人潮成長2成，其中高雄地區受惠五月天、阿妹、大港開唱等活動，來客數成長更近4成。另母親節前哨戰的新光三越「初夏購物節」今（6日）甫開跑，化妝品單筆滿3000送3000點skm points，獨家限量的經典發燒組、頂級保養明星商品，和專業彩妝及精品彩妝類別最熱銷，其中La Mer、GUERLAIN等都超過1成以上的業績成長。

新光三越YSL NIKI MEDIUM CHAIN BAG，推薦價10萬1200元。（新光三越提供）

微風在連假期間適逢酬賓券兌換檔期，顧客回百貨兌換優惠，同時再回櫃消費，加上普發6000元加持，整體業績成長兩成，其中仍以精品、珠寶表現最亮眼，而主題餐廳與去年對比成長4成以上，超市在明星商品帶動下，滿足家庭聚會及野餐需求，也成長1成以上。