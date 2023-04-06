國民黨北市第七選區（南松山、信義）立委初選競爭激烈，北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰。據傳台北市長蔣萬安將出手當和事佬，已分別致電給費鴻泰、徐巧芯，希望能夠維持黨內的和諧。不過市議員游淑慧則持反對意見，強調「應黨政分離」，更懷疑以蔣萬安個性，很難相信他會自願跳入協調，「感覺就是被架上去的。」

國民黨台北市議員徐巧芯（左）因立委初選與黨內現任立委費鴻泰鬧不合，游淑慧（右）今認為台北市長蔣萬安跳下來協調為不妥之舉。（本報資料照片）

游淑慧在臉書表示，蔣萬安參與黨內立委初選協調不妥、不需也裡外不是人，蔣萬安才剛當選市長，下周議會即要開議，他要面對上任後的第一次議會震撼教育，這段時間應該給予他空間和時間專注在市政。

另游淑慧也強調等待24年的大巨蛋終於進入最後收尾階段，台北捷運第二期路網，在他第一任內要多箭齊發，北市人口流失問題、居住問題等，哪一樣都比協調黨內初選來得重要。「所謂協調，說白了就是勸退誰或勸和，這種事情有比市政重要嗎？」

接著游強調，一位新科市長，先讓他扮演好市長角色吧，類搓圓仔的事或和事佬的角色，不是市民期待的。而游接受電訪時則表示，應黨政分離，更懷疑以蔣萬安個性，很難相信他會自願跳入協調，「感覺就是被架上去的。」

游還表示，不管協調成不成功，都會變成新聞，如果協調不成功可能被說跛腳；倘成功是否又要去協調下一個意見不合的選區？「我們都不是小孩子」，如果初選者意見都一致，那要初選幹嘛？