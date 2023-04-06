高雄鳳梨隨著天氣轉熱也逐漸進入盛產期，近來量多造成價跌，傳出有果農棄採，高雄市農業局表示，北部市場拍賣價仍有20元，棄採應是個案。目前市府已啟動多元行銷策略鼓勵民眾多加食用，除了鮮果鳳梨，也有多種糕點零食及飲品可以選購，希望大家一起支持高雄鳳梨。

高雄市長陳其邁指示，要密切監控鳳梨的產銷與價格，透過多元管道，協助高雄鳳梨農穩定價格。（高市新聞局提供）

高雄市長陳其邁在市政會議指示，要密切監控鳳梨的產銷與價格，透過校園截切水果供應，以及企業、通路、超商、冷飲店等多元管道，協助高雄鳳梨農穩定價格，他並指示農業局持續協助農產品行銷，深化鳳梨加工產業，同時積極結合國內各大型通路強化國內市場，另也加強國外市場行銷與通路開發。

農業局長張清榮表示，市府很重視果農的福利與權利，像有些外銷訂單大概還有5,000公噸，也啟動校園截切給學生做營養午餐供應，加外也啟動1,000公噸加工的計畫，而全國所有大賣商通路，像全聯、家樂福、大潤發還有一些超市，都會經過加工廠商截切，儘速供應。

高雄市農業局已布局各大通路直到6月，民眾可以住家附近的超商，超市，量販店購買高雄新鮮鳳梨。（高雄市農業局提供）

農業局表示，全台鳳梨收穫面積約為7,185公頃，而高雄鳳梨收穫面積約959頃，佔全國13%。高雄今年鳳梨生產量約51,093公噸，主要產區集中在大樹、內門、大寮及鳥松等區，產季從3月底持續到6月，目前透過五項措施協助銷售，包括：公告「學校午餐食用高雄在地優質截切水果獎勵實施計畫」、推動機關及企業認購措施以及建置高雄首選電商建置鳳梨專區、鳳梨加工輔導計畫、辦理上架各大通路行銷高雄農產品，以提高鳳梨食用量。

市府也動起來，加強推動機關、企業與學校消費力道。另外國內通路已佈局各大通路直到6月，民眾都可以在住家附近的超商超市量販店購買高雄的新鮮鳳梨，甚至許多通路提供截切鳳梨，不必自己削鳳梨、不沾手的方便設計，相當適合忙碌的上班族及小家庭，目前更也與飲料店合作推出鳳梨特調茶飲搶攻手搖飲市場。

國外行銷方面，市府積極推展日本通路，除了參加3月的東京國際食品展，與日方貿易商洽談外，同時積極辦理日本超市的拓銷活動，加強日本民眾對高雄鳳梨的印象，持續深耕日本市場。目前已有25家貿易商至高雄洽談鳳梨出口並簽訂外銷供果園，預計輸日外銷量可達5,000噸，整體外銷量將較去年成長2成。

農業局強調，因應鳳梨產季，市府輔導成立的「高雄首選電商平台」特別設立了鳳梨專區，不只有高雄在地生產的新鮮鳳梨，還有鳳梨酥、鳳梨乾及鳳梨醬等加工品也都可以在此一站購足，4月底前還有優惠碼可以使用。喜歡逛市集的民眾，可以在每個月的第四個週末，到凹子底森林公園的神農市集買到最新鮮的鳳梨，還可以參加鳳梨醬DIY手作體驗，歡迎親子共同參與。