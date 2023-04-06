考試院今院會，討論公教人員保險年金給付金額調整比率等議題。經計算，105年度、106年度及107年度的消費者物價指數累計成長率均超過正5％，分別為7.4％、6.74％及5.31％，因此銓敘部啟動年金給付調整機制，調升影響的範圍為105年度、106年度及107年度依法退休、退職並請領此保險年金的被保險人，今年6月1日生效。

考試院長黃榮村表示，為落實公教人員保險年金提供基本經濟安全保障意旨，依銓敘部綜合評估公教人員保險法3項法定因子後，按消費者物價指數累計成長率覈實調整，並會同行政院核定公告。

考試院會今討論「會同行政院另定公教人員保險年金給付金額調整比率，並自民國112年6月1日生效」案。

銓敘部官員指出，公保年金制度自公教人員保險法103年6月1日修正施行後實施，為確保年金給付得以因應物價變動及通貨膨脹等情形，設計「公保年金給付金額調整」機制，當行政院主計總處發布的消費者物價指數累計成長率達正負5％時，即須啟動調整機制。

官員說，在考量國家經濟環境、政府財政與公保準備金的財務盈虧3項法定因子後，由考試院會同行政院另定年金給付的調整比率。

官員表示，依主計總處112年發布之111年度消費者物價指數累計平均數，與公保年金制度實施後歷年之消費者物價指數計算累計成長率，其中105年度（7.4％）、106年度（6.74％）及107年度（5.31％）的消費者物價指數累計成長率均超過正5％。