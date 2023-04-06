沙烏地阿拉伯和伊朗的外交部長6日（四）在北京會面，這是2國7年來的首次外長會晤，沙烏地阿拉伯外交部長費瑟（Faisal bin Farhan Al Saud）與伊朗外長艾密拉多拉安（Hossein Amirabdollahian）發布的一份聯合聲明談到上個月中中國大陸斡旋的協議，雙方強調將跟進實施北京協議並妥善施行，以擴大互信和合作領域，有助於在地區內創造安全、穩定與繁榮。他們還誓言，已做好準備，消滅任何擋在2國擴大合作之間的所有障礙。

The foreign ministers of Iran and Saudi Arabia have met in Beijing. Video below from Iran's foreign ministry. pic.twitter.com/7Sludvk96n — Kian Sharifi (@KianSharifi) April 6, 2023

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）6日報導，聲明指出，雙方同意在任何「能確保地區安全穩定，實現其國家和國民利益」的領域擴大合作。上個月由北京斡旋了波斯灣地區的競爭對手利

Beijing: Watershed moment in Middle East & world politics as Iran & Saudi Foreign ministers shake hands in the presence of Chinese foreign minister. pic.twitter.com/ugJi61W6HU — South Asia Index (@SouthAsiaIndex) April 6, 2023

雅德和德黑蘭的官員會議，雙方同意恢復外交關係，當時表示會盡快啟用領事館和外交對話。

今天沙烏地阿拉伯和伊朗外交部長還與中國外交部長秦剛舉行會晤，感謝北京方面的斡旋。聯合聲明補充道：「鑒於自然資源和經濟能力以及實現2個兄弟國家共同利益的眾多機遇，雙方將加大磋商會議和合作途徑的討論，以實現雙方關係中盡可能多的積極前景。」

費瑟和艾密拉多拉安還強調：「已經做好準備，消滅任何擋在2國擴大合作中間的所有障礙。」

當時中國大陸、伊朗和沙烏地阿拉伯發表的3方聯合聲明表示，高級外交官將在2個月內，即5月10日之前，制定重新開放外交大使館的具體方式。2016年，伊朗和沙烏地阿拉伯在德黑蘭的沙烏地大使館遭民眾襲擊後，2國斷絕了外交關係。

State Councilor Qin hosts a meeting with Iranian and Saudi Arabian foreign ministers as a follow-up to the Beijing Dialogue last month. China supports Saudi Arabia and Iran in building trust and taking more actions to improve their relations. pic.twitter.com/nzAqUQrFo4 — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 6, 2023

2021年4月起，沙伊2國參加了伊拉克和阿曼協助的馬拉松會談，最後在中國大陸上個月的斡旋下取得了突破。利雅德和德黑蘭還，同意繼續在技術代表團之間進行必要的協調，以檢查恢復航班和官方代表團以及民間部門的相互訪問，為2國公民安排簽證事宜，包括朝聖簽證等。」