大甲國小舊行政大樓重建後，部分教學設備不足影響學子受教權益，經校方反映至市議員李文傑服務處，期能為學子爭取權益。李文傑6日召集教育局、校方等現場勘查爭取經費；教育局長蔣偉民說，市府將盡力協助，讓學子們享有更好的學習空間。

李文傑6日召集教育局、校方等現場勘查，爭取經費補足大甲國小，新舊校舍教室設備。(市議員李文傑服務處提供)

大甲國小校長李金發說，該校新的行政大樓拆除重建工程，目前已完成約98％，針對內部14間教室、圖書室、視聽教室等設備尚缺308萬多，北側西校舍約需103萬多，共需412萬元左右經費挹注，讓小朋友在未來新校舍蓋完後，有更好的學習環境。

李文傑6日召集教育局、校方等現場勘查，爭取經費補足大甲國小，新舊校舍教室設備。(市議員李文傑服務處提供)

教育局長蔣偉民指出，自2019年起，教育局挹注大甲國小近兩億元做校舍改建及半戶外球場的興建，為的是希望學子能安心學習、快樂成長，這次教室設備經費缺口不足部分，教育局會盡力來協助，讓學子們享有更好的學習空間。

李文傑說，去年服務處爭取多功能操場及圖書館改善等上千萬，成果相當卓越，這次教室設備約412萬元的缺口，教育局會議中允諾核實補助。他認為教育經費不能省，將全力來協助爭取，讓甲安埔的小朋友們都可以贏在起跑點上。