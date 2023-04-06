總統蔡英文美西時間5日會見美國眾議院議長麥卡錫，蔡麥會後喊出「台美關係最強健」。但媒體人張禹宣吐嘈表示，管你麥卡錫幾點聲明？人民只在乎雞蛋豬肉能否買便宜，農民只在乎鳳梨、高麗菜能否賣出去。他直指三大問題，「產銷調配、農作總量規劃、出口外銷」，農委會作為主管機關嚴重失職，才會導致這種後果。農委會忽略壓制產地價格會讓產量減少，導致惡性循環開始。錯在農委會只管通路死活，才會埋下病灶。

張禹宣今(6日)在臉書發文表示，當蔡英文還在美國大外宣，把會晤麥卡錫當成選舉靈藥，出口轉內銷讓民進黨自吹自擂。何其諷刺的是，當民進黨沉浸在意識形態上的勝利，與此同時國內豬肉、雞蛋、雞肉價格飆漲等問題依然懸而未解，農民依舊深陷在滯銷、價格崩跌的地獄之中。

「當生活都過不下去，誰管你麥卡錫幾點聲明？誰管你台美關係？」張禹宣強調，爬梳近期資料令人瞠目結舌，除了雞蛋、豬肉價格等問題，包括鳳梨釋迦、金鑽鳳梨、到高麗菜，都陸續因為無法銷陸，又或是產量過剩等問題影響，價格崩盤。可笑的是，這些慘狀卻只見於農民，在市場上的農產品依舊價格居高不下。其中三大問題，產銷調配、農作總量規劃、出口外銷，農委會作為主管機關嚴重失職，才會導致這種後果。

張禹宣舉例，金鑽鳳梨產地一顆來到成本價10元/斤，零售市場依然沒有任何鬆動。追根究柢，在於農委會外銷不力，日本市場進口條件嚴苛，根本無法完全取代大陸，才有所謂過剩的狀況。雪上加霜的是，甚至還發生芒果鳳梨遭大陸竊取技術，農委會無所作為，卻只嚷嚷叫得抨擊土匪，然後呢？什麼也做不到。此外三星蔥同樣受到甜菜夜蛾等蟲害襲擊，導致產量劇減。高麗菜也是生產過剩。

張禹宣指出，然而可笑的是，不管是蛋、肉漲價，到產地價格崩跌，全數的矛頭都指向一個原因。確實都與飼料、原物料上漲有關，但少談了一件事。農委會對於產地價格的壓制，導致惡性循環的開始。對此農委會竟然聲稱，「釋迦，可以改種酪梨」。鳳梨，是品質不好，不是棄收。不該押寶單一市場。雞蛋，黑市猖狂，漲產地沒用。豬肉，是油電漲價，滷肉飯不關豬肉的事。

張禹宣直批，遭大陸封殺，卻又沒能耐外銷，千篇一律用「收購」解決所有事情，自稱黑市猖狂，卻忽略壓制產地價格會導致產量減少，這種國小生都知道的事實。連農民都清楚，錯就錯在農委會只管通路死活，才會埋下的病灶。雞蛋不吃吃鴨蛋，釋迦不行種酪梨，連最基本的產量管制，都嚴重失靈，張禹宣最後更直呼「這些問題擺在眼前，所以你告訴我麥卡錫怎樣？」