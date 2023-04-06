特力集團為臺灣居家用品領導品牌，有豐富且完整供應鏈；第一銀行對於中小企業融資與輔導向來不遺餘力，已連續13年蟬聯中小企業放款龍頭。本次合作是運用區塊鏈技術資訊不易竄改的特性，將供應鏈融資中最重要的發票、付款等交易資訊，自企業ERP系統無縫接軌銀行融資平台，除減少人工失誤、節省作業成本及強化資訊內控外，交易資訊由企業ERP系統直接透過區塊鏈傳輸至第一銀行供應鏈融資平台，更可加速交易資訊傳遞，提高資金調度效率，使供應商更快取得融資資金。

特力集團除貿易事業群與第一銀行合作供應鏈融資外，零售事業群亦針對特力屋室內裝修協力廠商，與第一銀行長期合作提供專案貸款，偕同優質協力廠共創友善供應鏈。

此外，後疫情時代大眾對自身健康和居家環境安全的關注明顯提高，特力集團致力於經營家的產業，在居家軟裝、硬裝、修繕等領域具備受高度認可的專業能力，多年來持續深入社區、幫助無數家庭提升居家生活品質。

自即日起至2023年6月底止，凡第一銀行信用卡友於特力屋、HOLA單筆分期最高可享3,000元回饋。