正值伊斯蘭教一年一度的齋戒月，所有教徒在日出到日落期間，都必須嚴格遵守禁飲食的規定，也必須進行多次禱告。看似嚴肅的時刻，卻也出現一段有趣的畫面，一隻可愛的貓咪闖入清真寺，在眾目睽睽之下跳到帶頭祈禱的穆斯林男子身上，向他討摸摸。只見該名男子一邊出手安撫，一邊不動聲色繼續念禱，超級淡定的反應如今在網路上瘋傳。

A cat jumped on an Imam as he recited a Ramadan prayer during a live broadcast in Algeria 🐈 pic.twitter.com/hYzbYFW013 — Al Jazeera English (@AJEnglish) April 5, 2023

《半島電視台》（Al Jazeera）報導，這段影片拍攝於阿爾及利亞北部、布阿拉里季堡（Bordj Bou Arreridj）的這處清真寺內，當時由神職人員梅薩斯（Imam Walid Mehsas）負責帶領信徒，進行齋戒期間的晚上禮拜。

影片中可以看到，禱告開始後不久，一隻三花貓突然跳到梅薩斯的身上，而他伸出手，試圖穩定貓咪，但小貓還是不顧一切，繼續往上爬到他的肩頭，聞了一聞他的味道後，開始朝著他磨蹭討拍。整個過程中他努力保持淡定，就連唱禱的聲音也沒有受到擾亂。站在他身後一整排穆斯林，也似乎沒有發現這名意外之客的存在。影片上傳到社群平台後，已獲得140萬人次觀看，讓梅薩斯和貓咪迅速爆紅。