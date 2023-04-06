蔡英文總統過境美國與美國眾議院議長麥卡錫會面；前總統陳水扁今表示，更期待的是，白宮橢圓形辦公室的蔡拜會，那才是《台灣旅行法》取消5人黑名單之後的具體實踐。

陳水扁今在臉書指出，台美友好關係堅如磐石，特別是蔡總統上任後的台美關係，因洛城的蔡麥會再寫歷史紀錄，值得全體國人擊掌按讚。

他說，回顧1995年李登輝總統回母校康乃爾大學以「民之所欲 ，長在我心」為題的演說，被譽為台美關係重大突破。2001年台灣總統首度過境紐約，有20多位聯邦參眾議員搭乘行政專機，從華府到紐約與他共進晚餐。

他說，2003年他在紐約接受國際人權聯盟頒發「2003人權獎」，並以「人權台灣，民主蜕變」為題發表公開演說，也是史上第一人。20年後，2023年蔡總統在洛杉磯雷根總統圖書館，與美國聯邦眾議院議長麥卡錫，舉行歷史性的蔡麥會。

他表示，期待下次的蔡麥二次會，是蔡英文應邀到美國國會演講。更期待的是，白宮橢圓形辦公室的蔡拜會，那才是《台灣旅行法》取消5人黑名單之後的具體實踐。

所謂「五黑名單」限制就是，1979年美台斷交，美國對台灣官員有「五黑名單」限制：禁止台灣正副總統、行政院長、外交部長與國防部長等五官銜的政治人物赴華盛頓訪問。2018年3月16日《台灣旅行法》時任美國川普簽署生效。