港星成龍1960年出道至今，演過許多經典作品，爐火純青的武打功夫，讓他成為華人影壇界的傳奇人物，最近他出席新片《龍馬精神》宣傳活動，提到現在的影視環境中，武打演員淪為配角，反倒流量明星被當成寶，還以22歲男偶像易烊千璽為例，引燃粉絲怒火，對此，成龍解釋是誤會，盼外界不要斷章取義。

成龍表示若選徒弟何均拍攝《醉拳3》，開價1000萬人民幣(約4437萬新台幣)無人肯投資，但換成易烊千璽，即使得花4億人民幣(約17億新台幣)，投資方一定會點頭，讓他感慨：「都是要好看的、要帥的，不會打沒關係，搞得很多真正的動作小子只能從武行(電影中負責武打畫面的人)做起。」因此演藝圈很難再出第二位李連杰。

此話一出，引起易烊千璽的粉絲不悅，「千璽有實力有口碑，怎麼不行了？」、「那是弟弟有票房號召力，投資方也不傻呀」、「投資方知道投誰會賺錢，不能帶給人家利益誰出錢？」、「動作小伙子也得有演技才行，否則請少林寺武僧不是更好」、「資本就是逐利，難道有票房是易烊千璽的錯嗎？」

後來成龍在另一場宣傳活動，被現場觀眾問到此事引起熱議，他強調當時只是舉例，「我的話被斷章取義！那天我易烊千璽、郭麒麟、我、吳京都說」，最後喊話粉絲們幫忙糾正，而易烊千璽方則未對此事做出回應。