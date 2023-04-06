此外，PVC、LDPE也隨庫存去化，報價回穩持平；EVA、HDPE、LLDPE及PP則小跌5～10美元。

廠商表示，大陸石化春節後庫存消化，相比往年農曆同期，石化庫存壓力不大。伴隨3月底石化停銷結算結束，加上原油價格上升，對塑化成本起到支撐作用，但部分廠家新增訂單不佳，社會庫存存有壓力，壓抑報價彈升力道。

大陸SM因港口庫存下降到6年最低位，內銷行情每噸上漲161元人民幣，預期短期震盪走高為主，有助支撐下游ABS、PS走堅。PE企業穩中小幅補漲，市場交易氛圍回暖，內銷報價也上漲50～150元人民幣／噸。

台聚認為，全球太陽能裝機量將從去年230GW，預估提升至280～330GW，有助EVA需求持續往上。今年僅古雷30萬噸及寧夏寶豐能源25萬噸新增產能開出，較過去兩年少，對EVA去化仍有信心。

大陸PVC因房地產行業指數短暫回暖後維持震盪，成本端電石和乙烯價格也穩定，內銷價格略有回暖。目前開工率為75.21％，庫存或已到達下降拐點惟較大，但仍有庫存壓力，上行空間有限。台塑PVC 4月外銷報價下調60～70美元／噸。

由於大陸神木等蘭炭行業協會及重點企業倡議限產保價的通知要求各企業立即限產減產至35％以下，加上後續供應端春檢來臨，停車檢修企業有所增多，有助增添PVC支撐力道。