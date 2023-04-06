如興指出，公司已在3月31日完成2022年第3季財務報告公告申報。

根據證券交易所營業細則第50條第1項第1款規定，如興在停止買賣連續滿六個月，仍未恢復買賣，將有終止上市之虞。

去年Q3財報難產 如興繼續停止交易
《櫃買市場》上櫃公司去年財報 剩這兩家未完成申報
上市櫃財報 均完成申報
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