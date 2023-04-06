去年Q3財報仍未申報 如興股票續停止買賣 19:322023/04/06 工商 袁延壽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 由於2022年第4季財務報告仍未申報，如興（4414）6日指出，已接獲交易所通知，股票繼續停止買賣。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 如興指出，公司已在3月31日完成2022年第3季財務報告公告申報。 根據證券交易所營業細則第50條第1項第1款規定，如興在停止買賣連續滿六個月，仍未恢復買賣，將有終止上市之虞。 去年Q3財報難產 如興繼續停止交易 《櫃買市場》上櫃公司去年財報 剩這兩家未完成申報 上市櫃財報 均完成申報 #如興 #停止買賣 #未申報 #財務報告 #接獲 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺轉投資財報 中福恐再停止交易 04:102023/03/31 證券．權證 資本額逾百億及金融業上櫃公司已公告申報111年度財務報告 21:342023/03/16 財經 美肥爸條款 申報至4／18止 04:102023/03/31 產業特刊 中南部海域陸續尋獲8浮屍 警方尚未接獲海巡署資料 14:482023/03/29 社會 中福連兩季財報未公告 將於4月2日下市 19:402023/02/20 財經 AUDI AG總部公布2022全球財務報告逆勢成長 並揭示2023品牌發展重點 11:582023/03/24 汽車情報-汽車新聞 11件未申報溫泉取用費 最高罰30萬 04:102023/02/14 地方新聞 證交所：去年財報有122家要在16日申報 其餘為31日 19:342023/03/01 財經 《櫃買市場》櫃買中心：逾百億資本額及金融公司已申報111年財報 07:482023/03/17 財經 證交所：資本額逾百億及金融保險業上市公司去年度財報完成申報 20:152023/03/16 財經 南投干卓萬群峰女登山客扭傷 黑鷹直昇機吊掛救援 11:362023/02/27 社會 台鐵接未顯示來電 恐嚇「普悠瑪車廂放炸彈」警方急巡查 21:312023/02/10 社會 櫃買 提升財務資訊揭露及時性 04:102023/03/20 證券．權證 遊艇新竹外海失去動力漂流 海巡隊怒海救援 10:402023/02/21 社會 建中畢旅出現25名學生確診 教育局證實：已接獲校安通報 17:112023/03/01 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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