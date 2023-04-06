疫情期間的供應鏈中斷，迫使各大汽車製造商紛紛減產應對，導致市場長時間供不應求。瑞士銀行分析師指出，隨著需求放緩及供應鏈瓶頸緩解，車市將面臨供過於求的局面，可能在今年下半年就會掀起價格戰。

綜合外媒報導，瑞士銀行分析師預期，經濟成長放緩和通膨壓力的背景下，今年下半年汽車銷量可能會因需求下滑而受到打擊。

瑞銀預估，全球汽車產能可能超出銷量約6%，這意味約500萬輛汽車產能過剩，車廠不得不降價消化庫存。以Patrick Hummel為首的瑞銀團隊估計，2023年全球汽車產量將達到8580萬輛，高於此前8100萬輛的銷售預估。

電動車市場已經開打價格戰，特斯拉基本款Model Y較去年初降價約7000英鎊，目前在英國售價為4.5萬英鎊。福特和Lucid等車廠已經降低售價，應對特斯拉的削價競爭。瑞銀預計，削價競爭會在下半年延燒至燃油車。

瑞銀分析指出，需求及供應瓶頸得到舒緩，庫存預計超越疫情前的數量，扭轉近年價格飆漲的趨勢。瑞銀團隊說，「代工車廠稱需求被壓抑，但最新的宏觀趨勢並未反應這一預測，鑑於強勁的生產計劃，我們認為產能過剩的風險很高，且價格壓力越來越大」。