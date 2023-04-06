農委會農田水利署屏東管理處長黃信茗，日前至民進黨屏東縣黨部登記參選屏東縣第一選區（屏北）立委黨內初選，與現任立委鍾佳濱、縣議員陳明達形成「三腳督」局面，但6日驚傳以「黨內團結」為由接受黨部協調，確定退出初選，對此，陳稱尊重當事人決定，鍾則說完全認同黃的方向。

針對2024大選，民進黨提名策略小組6日召開第3次會議，會中傳出，登記參選屏北選區立委黨內初選的黃信茗簽署切結書退選，對此，黃信茗稍早證實，他為了黨內團結，願意接受黨部協調，確定退出初選。

消息一出，原是競爭對手的陳明達表示，他尊重當事人的決定，當事人有什麼考量，他也不清楚，但他為了大局會堅持選到底 。

陳明達強調，關於「大局條款」，賴清德呼籲的是新任議員、而非現任議員，他當議員已經3任，完全沒有問題，而且讓他們這些連任議員參選，可以從現在就跟民眾說明年總統大選要支持賴清德，對賴來說是加分，也是為大局著想，所以他就初選部分絕對參選到底，反正一切交由民意決定，若是對方出線，也會全力支持對方，黨內團結最重要。

鍾佳濱則說，「完全認同黃處長的方向」，他認為，初選目的就是要選出在未來大選中、最有助於總統勝選的候選人，不只要母雞帶小雞，更要小雞挺母雞，最重要的是，初選過程中若能形成團結氣勢，非常有利於明年大選。

至於針對陳明達表態參選到底，鍾佳濱表示，大家的目標都是團結、大局為重，目前都還處在協調期，他相信都在往好的方向推進，不管是黃或陳，大家都有共同的心念，都是為地方爭福利，這是一個好的開始，有助於未來的團結。