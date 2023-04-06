另外，該公司今年也可望獲得更高的比例的政補助，將爭取在第一季入帳。

麗豐表示，在過去三年來新冠疫情對於各行各業的衝擊下，也間接引發美容產業及實體通路的大洗牌，從另一方面來看，也同時為產業帶來重整與新生的大好機會。

看好今年加盟店的擴展及市場整合，麗豐將陸續策劃在各地區召開招商說明會，致力朝全年淨增加400家門市邁進，此外，並將積極推出多款新產品，藉由提升會員消費力道以增進同店營運表現。

麗豐表示，今年營運重心將回歸主營通路的經營，不止順應趨勢，更要即時調整「克麗緹娜美容連鎖加盟店」營運思維及方向，展店的目標是以開設克麗緹娜二代店為主軸，打造多樣態的實體美容店面，提升消費者的美容體驗。

麗豐表示，麗緹娜全球總店數目前為4,998家，隨著通路據點的規模擴大，亦有助於服務價值的延伸，儲備未來的潛在會員，全年可望受惠於新展店同時會員放大的拉貨力道，挹注營運表現逐季增溫。