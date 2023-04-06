新生代歌手華承妍即將推出第2張創作EP《X樂園》，首波主打歌〈愛怎樣〉由她包辦詞曲創作，詮釋長大成人的路上，絕對不要自我設限，「與其被這種社會焦慮束縛，不如拋開所謂的應該不應該，愛怎麼樣就怎麼樣吧」。認為人生不過3萬天，應該做有趣的事、跟喜歡的在一起，「讓時間有了快樂的價值，就是世界上最偉大的成就感」。

擁有一半日本血統的華承妍，來自於名校早稻田大學，是品學兼優的高材生，從小因喜愛音樂，寫、唱、跳全能，擅長彈奏鋼琴、吉他、悠克麗麗、黑管、貝斯、鍵盤等6種樂器，連聲樂也有涉略，在校時即展露演繹長才，除了擔任社團樂隊主唱兼吉他手，還是早稻田韓國舞蹈社的重要成員。後來在ICC國際歌唱大賽拿下冠軍，因而被傳奇製作人小室哲哉相中，簽入旗下栽培，並以女團身份在日本愛貝克思出道。

華承妍擁有一半日本血統，是早稻田大學高材生。（ONELEADER提供）

華承妍不僅是學霸，更在就讀早稻田大學時就展露音樂長才，是不可多得的寶藏新人；儘管新冠疫情侵襲全球3年，仍無礙華承妍發展，不僅埋首音樂創作，多才多藝的她，還斜槓「插畫家」身份，在潮牌STAYREAL 15周年創意驚喜的「StayArt遇見藝術」企劃中，交出驚喜成績單，透過筆下自創角色「毛不羈」，展現不被枷鎖束縛的自由感。

華承妍擁有一半日本血統，是早稻田大學高材生。（ONELEADER提供）

配合《X樂園》EP面世，華承妍近日飛來台灣展開Longstay，一刻不得閒的她，透過網路找到狼人殺社團，獨門獨路的跟一票醫師、律師、老師玩起狼人殺，讓她特別感激地是，當她要付費時，卻發現千元大鈔店家找不開，一位陳姓女老師當下豪氣幫她付錢，對方說自己在國外遊歷時，也曾因類似情況受惠於出手幫助的路人，所以想將這樣的善意傳遞下去，讓華承妍當下很感動，表示台灣人太溫暖了。