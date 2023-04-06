自信是一種能夠讓人更吸引人的特質，不過如果自信過頭成了自戀，可能就會引發各種糾紛。一位女子表示，某天她跟一位有點自戀過了頭的女生朋友逛夜市，她穿著T恤、短褲、拖鞋，朋友則是盛裝打扮，此時一位路人剛好上前搭訕，沒想到男生找的不是朋友而是她，兩人因此吵架鬧翻，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文指出，朋友總是覺得自己很受歡迎，美色受到所有男生的覬覦，出門會擔心自己太好看而遇到什麼危險，即使只是下樓買個東西也要過度梳妝打扮，一定得穿得很漂亮才出門，衣服永遠都是同一套，只要沒洗或弄髒了就不肯出門，朋友甚至要求，一起聚會的其他人不能打扮得太好看；出門時，如果有路人看朋友一眼或是朋友自認被盯著看，就會不斷重複說，「怎麼辦啦人家一直看我，他是不是對我有意思？」、「人家有這麼漂亮嗎？」

原PO提到，近日她和朋友一起去逛夜市，她依著朋友要求穿得很隨便，朋友則是盛裝打扮，一位路過的男生就這麼剛好上前搭訕，讓朋友感到很開心，「誰知道男生直接繞過她跟我搭話」，心情跌到谷底的朋友就這樣整路臭臉、完全不理她，把原PO丟包在路邊，事後甚至傳訊息責怪原PO把機會搶走，「罵我是不檢點的海鮮」，兩人就這樣鬧翻。

對此，許多網友紛紛回應，「脫離苦海」、「剛好趁機擺脫她」、「這種朋友不要也罷⋯」、「哪來的花癡…」、「心眼太狹小了吧」、「到底哪裡來的公主」。