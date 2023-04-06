媒體近日發布六都市長上任百日民調，台中市長盧秀燕施政滿意度80.4％奪冠，桃園市長張善政也高達7成，市民光榮感部分桃園超過8成居冠。粉專「綠能你不能」強調，民調顯示很不滿意的都是深綠族群，國民黨持續維持團結、做事、理性中道的態度立場，相信一定能下架塔綠班。

根據《三立電視台》近日所發布的六都首長施政百日民調，台中市長盧秀燕的滿意度80.4％居首位，市民光榮感78.5％。桃園市長張善政滿意度70％，市民光榮感81.0％奪冠。新北市長侯友宜滿意度75.2％，市民光榮感71.5％。台北市長蔣萬安滿意度58.4％，市民光榮感70.0％。

綠能你不能今(6日)對此發文表示，說真的，以做事的實在程度來說，藍營的縣市首長還是比較可靠一點，連綠到出汁的三立，根據真實民調，調查的結果，也顯示，民進黨的議員、黨中央如何攻擊，有沒有實在做事，民眾看在眼裡，公道自在人心。

綠能你不能指出，整體滿意度高，這份民調也顯示出一個很有趣的現象，那就是很不滿意的人，幾乎都是深綠族群，啊這些人本來就不會讓他滿意，因為人很可悲，就是會有人意識形態掛帥，綠的殺人放火沒問題，別人執政就各種不滿。

綠能你不能強調，不過執政、服務本來就是爭取多數民眾的信任，畢竟這些極端狂熱的綠粉是少數，國民黨持續維持，團結、做事、理性中道，只要維持這樣的態度跟立場，相信一定能下架塔綠班。他呼籲賭懶民進黨的，一定要團結，眾志成城下架民進黨！