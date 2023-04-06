新北市淡水今日晚間7時發生火警，大信街有處民宅4樓疑似炊事不慎，燃燒廚房面積約0.6坪，一度造成1名老婦受困，警消趕抵現場後，先將兩名小孩帶到1樓後，再引導受困的老婦下樓，脫困後先預防性送醫；目前火勢已被撲滅，詳細起火原因仍有待釐清。

老婦迷路徘徊街頭 桃園警靠這招查出身分助返家
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