新北市淡水今日晚間7時發生火警，大信街有處民宅4樓疑似炊事不慎，燃燒廚房面積約0.6坪，一度造成1名老婦受困，警消趕抵現場後，先將兩名小孩帶到1樓後，再引導受困的老婦下樓，脫困後先預防性送醫；目前火勢已被撲滅，詳細起火原因仍有待釐清。