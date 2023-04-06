淡水民宅疑炊事不慎釀火災 1老2幼一度受困 19:592023/04/06 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市淡水今日晚間7時發生火警，大信街有處民宅4樓疑似炊事不慎，燃燒廚房面積約0.6坪。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水今日晚間7時發生火警，大信街有處民宅4樓疑似炊事不慎，燃燒廚房面積約0.6坪，一度造成1名老婦受困，警消趕抵現場後，先將兩名小孩帶到1樓後，再引導受困的老婦下樓，脫困後先預防性送醫；目前火勢已被撲滅，詳細起火原因仍有待釐清。 老婦迷路徘徊街頭 桃園警靠這招查出身分助返家 馬路當自家廚房走！老婦遭曳引車撞倒險遭輾 肋骨骨折送醫 許聖梅沒化全妝遭指「像鬼」 開槓酸民：為何活在地獄 #新北市 #淡水 #火警 #炊事 #脫困 也許您會感興趣 推薦閱讀 失智老婦溜出門跌坐地上 員警發現助返家 15:562023/03/14 社會 小客車過彎不慎「烏龜翻」 駕駛命大自行脫困 13:382023/03/20 社會 新店阿嬤一身紅衣離奇亡相驗！ 台大教授兒子神隱未到場 16:312023/04/06 社會 墜谷6天無人知！彰化夫妻檔駕車出遊不慎翻車雙亡 17:442023/03/14 社會 新化苗圃旁雜草火警 消防車倒車不慎滑落邊坡駕駛輕傷 22:562023/03/18 社會 老婦人忘記家在哪？ 汐止警暖心協助返家 22:062023/04/01 社會 女星澡洗一半遇消防演習 被通知下樓溼答答衝大廳糗了 18:362023/03/29 娛樂 北市老婦過馬路遭小貨車撞倒 送醫搶救8天傷重不治 14:462023/03/15 社會 修電梯聽同事大譙一聲！ 他抬頭遭24樓掉下板手「插腦」 22:272023/03/14 社會 台東老婦跌倒「忍痛爬行」 暖警即刻救援 17:392023/03/20 社會 國中妹搭手扶梯驚「裙子遭掀開」 回頭一看嚇傻了 11:202023/04/05 社會 8旬老婦氣喘竟是心血管阻塞 醫靠這手術搶命歡慶鑽石婚 14:122023/03/28 健康 老婦運動完順樓梯下堤防「無行人穿越道」過馬路慘遭撞死 12:122023/03/30 社會 老婦撿到900元不肯還 掉錢學生崩潰下跪 1句話惹心疼 12:062023/03/14 搜奇 臨櫃匯款8萬美金被關懷 婦人海外投資險遭詐 17:102023/04/01 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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