適逢春天繁殖季節，宜蘭縣大南澳地區就會有第二級保育類環頸雉出沒，日前有鳥友發現至少有3隻走路時呈現跛腳樣，疑似被捕獸夾夾到，拚命掙脫而造成的，據當地人指出恐有人在獵殺牠們；縣府農業處表示，之前已有前往調查，但無發現相關獵捕跡證，會持續查察。

適逢春天繁殖季節，才有機會看到公的跟母的環頸雉在一起。（吳姓鳥友提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

環頸雉又名啼雞，身上羽毛顏色鮮艷漂亮，目前大多出沒在花蓮、台東、宜蘭大南澳及台南等區域，近幾年農地開發案增多，面臨棲息地縮小及農藥濫用等問題，加上環頸雉喜好在農地裡覓食，常常啄食農作物或其幼苗，使得農民不堪其擾，甚至會毒鳥或獵捕。

吳姓鳥友說，去年此時，他到大南澳地區賞鳥時，一趟行程可見到逾30隻環頸雉，今年去只剩10餘隻，拍到的零星幾隻竟然還跛腳，據了解，環頸雉被認為會破壞農作物，慘遭當地人獵捕時有所聞，希望大家可以多多愛護台灣稀有的保育類動物。

縣府農業處表示，接獲鳥友反映後已派員了解，但無發現人為獵捕具體相關跡證，會持續前往查察。由於環頸雉為第二級珍貴稀有保育類，若獵捕宰殺，將依違反野生動物保育法第18條及第41條，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科20萬以上100萬元以下罰金。