材料-KY表示，目前訂單能見度相當良好，今年度訂單已陸續談妥；另新絲束及醋片產能規劃，成長動能可望延續到明年，供應鏈改變的長期趨勢持續支持材料成長。
材料-KY認為，由於貿易戰再次升溫使產業鏈重組情勢加劇，地緣政治情勢變化，全世界供應鏈已重新排序，除絲束可望持續受惠外，看好醋片在中國的內需市場，供應鏈改變的長期趨勢持續支持營運成長。
因應未來絲束需求與營運成長，材料-KY產能擴充計畫依序執行。絲束廠年設計總產能於3月如期完成擴增後目前為28,000噸，預計4月尚有4,000噸的絲束產能擴增；另預計6月完成3,000噸醋片產能擴增。
材料-KY強調，除優化生產效率與擴大產能外，把握循環經濟的發展機會，將加碼投資研發綠色環保材料；另，因應大陸醋酸纖維女裝面料需求及液晶顯示偏光片產能需求，也擬建置醋酸纖維長絲及三醋酸纖維產能，增加多樣化產品。
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