世界羽聯BWF超級300系列奧爾良羽球大師賽，台灣男單選手戚又仁6日在男單16強賽以21比15、21比19擊敗印度選手曼祖納特（Mithun Manjunath），首度打進超級300系列男單會內賽8強，混雙組合葉宏蔚／李佳馨也傳回捷報，21比16、21比23、21比15扳倒第5種子、丹麥克利斯提安森（Mathias Christiansen）／波爾（Alexandra Bøje），也入列8強。

戚又仁今年賽季曾在泰國國際挑戰賽獲得男單亞軍，挑戰更高層級的超級300系列，上個月瑞士公開賽16強賽敗給寶島一哥周天成，本周遞補進奧爾良男單會內賽，運氣還不錯，首輪雖然面對大會第5種子、世界排名第19的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke），戚又仁天助自助，在21比12、11比9領先下，對手退賽晉級16強。

16強賽面對交手過一次獲得勝利的曼祖納特，戚又仁兩局比賽都是後來居上，首局在11比12之後連下7分打出氣勢，趁機收下一局，第2局則是克服開局2比7劣勢慢慢逼近，並在該局尾聲17比19對手接近拿下局數之際，戚又仁連搶4分關門，拿下勝利。

世界排名第35的女單選手宋碩芸，則是21比19、16比21、14比21遭丹麥女將凱絲菲特（Line Højmark Kjaersfeldt）逆轉勝；兩組混雙張課琦／李芷蓁、李哲輝／許雅晴也都無奈落敗。