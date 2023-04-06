最倒楣的是房東？有女子在網上匿名爆料，她表示原本幸福和睦的家庭，卻日漸變調，多年前父母已分居，兩個妹妹也嫁出去，身為長子的哥哥娶老婆後，卻因大嫂和爸爸相處不和，遭到大嫂轟出家門，雖然四個兄弟姊妹一起分擔在外的租金與生活費，但是見不到兒子的父親因此借酒澆愁，直到某日被發現倒臥房間內身亡；對此，網友卻認為「爸爸錯在生了你們」、「租屋處房東也挺無辜的」。

一名女子以「爸爸死掉了，是誰的過錯？」為標題在臉書社團「匿名公社」發文，她提到原本一家六口，有四個兄弟姊妹，哥哥是長子，其餘都是女生，而二妹和三妹皆已出嫁，多年前，父母感情不睦，早已分居，後來，哥哥娶老婆後，僅三個月時間大嫂便和爸爸相處不合，此時，哥哥提議「讓所有的人都搬出去住，並且讓全家人的戶籍全部遷出」，也承諾爸爸的房租、生活費將會由兄弟姊妹們一起支付。

然而，被爸爸寄予厚望的哥哥，也是家中唯一的男孩，卻因為被大嫂的阻攔，2人不得見面，要碰面還得事先通知，就連每周的生活費，也都只是放在信箱裡，並未直接交付給予，她繼續說「慘被媳婦轟出門的爸爸」，鬱鬱寡歡借酒澆愁。

某日，哥哥發現放在信箱內的生活費，過了一周還沒被拿走，進屋一看，竟然發現爸爸已經倒在臥室內，並且沒有了呼吸心跳，叫了救護車送醫搶救，仍宣告不治；後續，經法醫相驗，爸爸死於「器官衰竭」，且已經死亡3天以上。

貼文一出，網友紛紛留言表示「人都死了，歸咎誰過錯有意義嗎？」、「投資錯誤」、「其他3個女兒呢？因為哥哥是長子，所以只有哥哥需要去探望，還是妳只是想把錯推給大嫂」、「幹嘛想把錯都推給哥哥是嗎！因為嫁出去就沒你們的事了是嗎！」、「爸爸錯在生了你們」、「租屋處房東也挺無辜的」、「整篇文章最倒楣的就是房東」。

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