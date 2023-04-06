由井柏然、譚松韻領銜主演的大陸愛情戲劇《歸路》日前迎來最終結局，但女主角產後「盤腿、喝奶茶」的畫面卻讓眾網友怒不可遏，還有人以「當代電視劇能不能稍微尊重一點點產婦」為題發文，痛批該劇偏離正常生活，引來超過13萬人按讚，評論區直接炸鍋，「盤腿坐想都不敢想」。

知名陸劇《歸路》改編自墨寶非寶的同名小說，女主角是譚松韻，男主角則是井柏然，上月31日播出最後一集，其中一幕卻在網路上掀起熱烈討論，當女主角生完孩子後，盤腿坐在床上喝奶茶，男主角好奇詢問：「坐月子可以喝奶茶？」得到的回應是：「能啊，喝這個（母）奶會變多」。

劇中女主角在生完小孩後，盤腿坐在床上，還稱喝奶茶可以幫助分泌乳汁。（圖／翻攝自微博）

對此，有網友認為電視劇傳遞錯誤觀念，甚至以「當代電視劇能不能稍微尊重一點點產婦」為題發文，表示就算是「天選產婦」能夠順利生產，但也歷經了10級陣痛，「哪能這麼雲淡風輕地盤腿坐在床上，神清氣爽的點一杯奶茶？」呼籲編劇要尊重產婦、尊重現實，將劇情引導至正常方向。

貼文一出，引來7千多則評論，超過13萬人按讚，網友痛批，「老天！盤腿坐是什麼鬼」、「即使順產也很難這樣神清氣爽的吧，撕裂、側切、排惡露，疲憊不堪」、「盤腿坐想都不敢想」、「哺乳期喝奶茶真的很扯」、「奶茶裡的咖啡因會通過餵奶傳給嬰兒，你的寶寶就開始興奮吧」、「只能說編劇是男的吧」。

有網友看到女主角產後盤腿坐的畫面，驚呼：「老天！盤腿坐是什麼鬼」。（圖／翻攝自微博）

然而，也有人留言指出，這段劇情其實是設定在女主角生產完又過了一段時間，還有人說：「奶茶確實可以喝，不過不能喝帶有茶底的」、「孩子在肚子裡可能吃喝謹慎，這時候嘴饞點奶茶有錯嗎」、「坐月子喝個奶茶就被網路亂噴，這世界怎麼了」。

而產後盤腿會對產婦造成什麼影響？根據《嬰兒與母親》報導指出，產後的6個月是骨盆矯正的黃金時期，要盡量避免翹腳、盤腿、駝背、三七步等姿勢，盡量讓骨盆保持在身體中央，否則日後可能會有骨盆歪斜、屁股變大的情況發生。