波波醫師、波波牙醫長期以來引發民眾對醫療品質的憂慮，民進黨立委高嘉瑜以此議題攸關生命、健康，要求建立醫師學歷查詢系統，如同法務部律師查詢系統公開上網。她主張民眾知道醫師學歷才有真正選擇的權利，揭露完整醫事相關學歷而非僅最後學歷。衛福部長薛瑞元3月2日曾承諾，1個月內研議學歷查詢系統並回覆，但現已逾期！她呼籲衛福部傾聽民意、別再硬扛，明定國外學歷實習名額，勿讓國內醫療品質潰堤。

高嘉瑜表示，衛福部近期提出「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，即便本土醫生陳情抗議，台大、北醫、成大也公開表態反對，衛福部竟仍硬扛，迄今堅持不明定國外學歷實習名額，不僅衝擊國內實習量能、更可能危害民眾就醫安全，讓國內醫療品質潰堤。

高嘉瑜強調，她早在2011年擔任議員期間，就曾針對波波醫師事件，要求當時的市長郝龍斌必須揭露在北市看診的醫師學歷，讓民眾有知的權利及資訊透明。也在上個月再度質詢衛福部長薛瑞元，要求政府應建置完善的「全國醫師學歷查詢系統」。

高嘉瑜也希望，對於醫師與牙醫師的學歷公開，希望能類比「法務部律師查詢資料庫」對於資格查核的做法，並進一步清楚載明相關醫事學歷。再來，學歷資料庫之資訊必須是「完整醫事相關學歷」，而非僅是最後一個學歷。否則，將可能出現「以事後補拿的台灣碩士學歷洗掉原本國外醫學學歷」的情況。

高嘉瑜直批，遺憾的是，自今年3月2日質詢時，薛瑞元承諾一個月內研議學歷查詢系統後，至今早已逾期，仍未收到衛福部相關回函，她也會持續督促努力。她再次呼籲衛福部，一定要傾聽民意，尤其是第一線執業醫師及學界師生的意見。如此方能捍衛國內牙醫實習環境，並真正維護國民口腔醫療品質。