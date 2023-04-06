說到大眾運輸的優異表現，台北很可以！英國文化雜誌《Time Out》發布最新調查結果，全球50座城市的公運系統有19座表現出色，柏林奪冠，東京名列第3為亞洲最佳，台北第8名。

美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，《Time Out》雜誌以出版全球城市指南聞名，本次對世界50座城市居民共2萬人調查各自公運系統的觀感好壞。前10名由亞洲與歐洲城市包辦，19座最佳城市依序為：德國柏林、捷克布拉格、日本東京、丹麥哥本哈根、瑞典斯德哥爾摩、新加坡、香港、台灣台北、中國上海、荷蘭阿姆斯特丹、英國倫敦、西班牙馬德里、英國愛丁堡、法國巴黎、美國紐約、加拿大蒙特婁、美國芝加哥、中國北京、印度孟買。

大眾交通包括地鐵、鐵路運輸、巴士、輕軌電車與渡輪，本次調查必須至少80%受訪居民認為搭乘大眾運輸系統移動輕鬆便利，才符合入選門檻。柏林居民滿意度高達97%，公認當地大眾運輸系統可靠舒適又安全。

德國首都柏林居民對市內大眾運輸系統滿意度很高，公認安全可靠舒適。（資料照／路透社）

《Time Oug》評道，台北市名列世界最宜居城市，公運系統是重要加分項，讓台北成為亞洲最容易通行的都會，居民滿意度92%。台北捷運堪稱全球最繁忙的輕軌系統之一，而且效率表現卓著。

美學也是得分要項之一。斯德哥爾摩地鐵系統以此響譽國際，站體建築設計活潑，用色多彩，博得「世界最長藝展」稱號。

香港地上電車以叮叮響的聲音出名，又稱「叮叮車」，著名的美國彩通（Pantone）甚至在2021年推出專屬色號「香港電車綠」（HK Tram Green）。這個色調可溯及二次大戰過後，當時英軍以剩餘的綠色油漆替電車上色，後來車身陸續出現多種其他顏色與設計。

日本東京軌道運輸系統複雜但效率卓著，不黯日語的旅客也能使用。（資料照／美聯社）

19個上榜城市有7個位於亞洲，多數位於東亞，例如新加坡、上海、台北，名次最高的是東京，大眾運輸路線複雜但管理良好，運行效率高，日語不通的人士也能輕鬆使用。擠上第19名的孟買最近終於推出Chalo Pay，這個新的App讓用戶線上訂票付款，無須帶現金乘車。

歐洲大城有9處入榜，英國獨佔2席。這些城市多半均以單一支付系統涵蓋多種公共運具而廣受讚揚。阿姆斯特丹的支付系統納入公車、火車與地上電車；哥本哈根市民常用的公共運具還包括水上計程車，觀光客也能以此便利往來各個港市。這兩座城市此前均入選CNN最適合騎單車探索的都會。

歐盟倡議永續發展的領域之一就是大型都會要鼓勵大眾減少自行駕車的頻率。無論是搭乘電車、火車或騎單車，都可以透過降低碳足跡的方式到訪觀光景點。

本次獲選城市分別位於全球七大洲的亞洲、歐洲、北美洲，其餘的大陸並無城市入榜，里斯本、布宜諾斯艾利斯、杜哈、墨爾本等地來年或可有機會進榜。調查對象雖是在地居民，對於外來遊客也很實用，對出國旅遊目的地的抉擇有其影響力。