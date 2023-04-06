今年2月初被寄予厚望的大陸國產C919客機傳出試飛失利的消息，讓許多大陸航空愛好者十分揪心，至今C919已經有2個多月沒有動靜。不過在眾多熱情航空迷的殷切期則下，中國航空界傳來數個令航空迷振奮的消息，包括：預定為C919換裝的長江1000A發動機試飛成功，將配置於殲-20隱形戰機的國產渦扇-15發動機已開始量產。

C919客機突然發布了令許多人十分振奮的消息：預訂為C919換裝的國產長江1000A發動機試飛成。一掃因先前使用美製發動機試飛失敗的陰霾，還往擺脫歐美卡脖子的目標更前進了一大步。

在商業營運前最後一次試航中發生故障的C919客機，影響了進行商業營運的時程，不少人將這次失敗歸咎於C919使用美國CFM發動機。（圖／路透）

河南官媒《大象新聞》報導說，2月初C919的試飛失利，讓中國航空迷非常揪心，部份網友甚至認為，如果當時C919裝備的是國產發動機，說不定能阻止那次故障的發生。因此，C919發動機的國產替代化必須儘早提上日程。

報導說，近期大陸國產航空發動機研發領域接連傳來的3個好消息，分別是：3月3月17日北京材料研究院負責人張勇不經意透露，適用於殲-20的國產渦扇-15發動機，已經開始量產；3月20日裝載了國產渦扇-20發動機的運20B，在更換空軍塗裝後正式亮相；3月24日，由中國自主研發，適用於C919客機的國產長江1000A發動機，首次裝備在運20上，開始了最後階段的測試飛行。

報導指出，3條好消息的傳來，對許多航空迷而言無疑是振奮人心的，尤其是國產長江1000A發動機的成功試飛。因為C919雖然是中國自主研發，但仍有核心部件依賴進口，例如上次發生故障的發動機，就是由美國CFM公司製造。如今國產長江1000A發動機成功試飛，不僅讓C919客機全國產化的目標更進一步，也看到了擺脫被「卡脖子」的希望。

預定給殲-20戰機裝備的渦扇-15已經開始「有限的」批量生產。（圖／新浪網）

不過，報導表示，國產長江1000A發動機雖試飛成功，目前仍然還是處於測試階段，距離正式商用仍有很長一段路要走。但綜觀中國工業發展歷程，只要能實現從0到1的突破，接下來的從1到多，不過是時間問題。

而稍早之前，裝備渦扇-20發動機的空軍塗裝的運-20運輸機照片在網路上流傳，標誌著渦扇-20已經技術定型，並正式裝備中國空軍。而最大的驚喜來自於近日發佈的一段視頻，顯示北京航空材料研究院項目負責人張勇近期在西安航空投資峰會上表示，渦扇-10、渦扇-15已經開始批量生產，渦扇-19，渦扇-20和第5代變循環渦扇發動機正處於選材階段，不排除未來殲-20也會換裝第5代發動機。

英國《飛行國際》網站近日專門撰文對此進行了報導，該文認為渦扇-15正在進行「有限的」生產，目前裝備渦扇-15的殲-20戰鬥機的照片雖然尚未公佈，但是很可能正在進行測試。將會給殲-20帶來真正的「第5代」性能，包括超音速巡航能力。