民眾黨立委陳琬惠揭露民進黨前中執委、前台鹽董事長陳啟昱的旗山豪宅在相關政府系統皆查不到房舍相關資訊，涉及違法，且土地是在陳啟昱擔任高雄市副市長時取得。高雄市長陳其邁6日受訪時強調會依法處理，未料，陳啟昱透過民進黨高市黨部代發聲明道歉，並宣布退出民進黨。

陳琬惠指出，她掌握相關地號謄本，旗山區旗甲段662地號謄本、旗山區旗甲段663地號謄本，經查此土地使用分區為特定農業區，使用地類別為農牧用地。令人疑問的是，根據高雄市建照查詢系統，查無陳啟昱這筆資料，也就是說此土地不應有建物，再搜尋農委會農地盤查系統，也查無陳啟昱農舍資料。

陳琬惠怒批，此豪宅明顯未經過正式程序申請，並沒有一般建物的登記，也未有農舍的登記，但事實上卻蓋著陳啟昱的私人房舍。要求陳其邁應盡快展開調查，並拿出徹查「顏寬恒豪宅」的力度，勿枉勿縱。

對此，陳其邁回應，任何人都一樣，假如有任何違規使用的情況發生，都依法處理，他也已經請農業局去處理。

沒想到，民進黨高市黨部6日晚間替陳啓昱代發聲明稿表示，違章農舍爭議，本人深感抱歉，一切依照高雄市政府相關規定辦理。本人自即日起退出民主進步黨，並且不再參與任何政治相關事務。