全新受惠手機PA（功率放大器）急單，且Wi-Fi方面穩定成長，3月營收雖仍呈年減35.66％，但月成長幅度大幅拉升至8成以上，依公司所預期，2月會是今年的低點，後續營運將以「蹺蹺板」方式逐月、逐季向上，第一季為全年低基期，第二季可望回溫。

在手機PA急單的帶動下，全新3月微電子營收占比，由2月的70％進一步提升至73.5％，光電子降至26.5％，整體第一季微電子營收占比為71％，光電子則為29％。

除了微電子手機PA為營收重要來源外，全新指出，應用於AR/VR、資料中心的光電子，在今年最有機會先出現亮點。在資料中心方面，受惠客戶以VCSEL（面射型雷射）取代傳統銅線傳輸，且各界對頻寬與速度要求更大、更快，法人指出，全新客戶開發以半導體雷射（LD）取代銅線應用技術，今年可望開始逐季放量。AR/VR則隨美系客戶新應用推出，今年下半年就將看到成果。