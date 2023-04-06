隨著兩岸疫情逐漸趨緩，陸委會宣布簡化陸籍人士專案申請入境程序。過去的疫情期間，相關人士入境要報請疫情指揮中心進行總體評估，如今回歸各相關主責單位。

陸委會6日發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心視新冠疫情發展，指揮官業指示各部會及分組再次檢視各項防疫指引、專案及相關規範，有續行必要者，應評估回歸機關權責辦理或納入常規業務運作。

陸委會。（本報資料照）

陸委會指出，針對現行政策尚未開放中國大陸人士來台事由，而有專案申請需求之案件，參酌指揮中心現行分工模式，請各目的事業主管機關協助評估是否符合專案申請之必要性、急迫性及不可替代性等要件後，再由內政部移民署依權責審查辦理。

陸委會強調，未來仍將續依整體局勢妥慎評估，滾動檢討、逐步調整陸籍人士入境管制措施，期漸恢復兩岸健康有序交流。

陸委會副主委詹志宏6日表示，政府會朝著逐步恢復到疫情前兩岸正常往來的方向推進，但是也要看整體情勢，因此一段時間就會檢討，有放寬的話就會隨時公布。

詹志宏解釋，由於疫情已經告一段落，過去政府逐步放寬的人道、家庭團聚、探病、探親、商務履約、跨國企業的內部調動等入境事由，採取的是專案許可，但因為疫情關係，流程多了一道，即送到指揮中心去；現在疫情緩和之後，流程上的簡化，也是政府整體朝著健康有序交流方向努力的重點之一。