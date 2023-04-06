21世紀經濟報導指出，楊元慶指出，聯想集團依然要堅定不移地執行3S戰略，加速以服務為導向的轉型，全力推進以技術為驅動的創新，繼續打造多元化增長引擎，並為此設立全新目標。

其中，個人電腦業務持續保持超越市場的增長和行業領先的盈利能力，在2023年下半年，年增率要恢復正增長。同時，非個人電腦業務營業額占比進一步提升，提升2個百分點以上。

此外，楊元慶指出，新財年中MBG（行動業務）營業額實現15％的年增長，SSG（方案服務業務）實現20％的增長，兩個業務都成長到80億美元的規模；ISG（基礎設施方案業務）以超越大市20個百分點以上的增速，繼續實現高速增長，並提升利潤水準。

楊元慶稱，新的一年內，在Zone to Win多域共贏方法論的引導下，聯想繼續打造多元化增長引擎。在多域共贏的框架下，聯想將根據業務的成長情況，階段性地不斷做出更新調整，保持源源不斷的活力。