南投、嘉義交界的水漾森林是921大地震後形成的堰塞湖，杉林因泡水頹圮枯死，加上氣象萬千，網友稱為人間仙境而爆紅，近年露營團客絡繹不絕，網友清明連假造訪，遇商業團埋鍋造飯，不僅沒地方紮營，原本清澈湖水也因團客就地解放、清洗鍋碗瓢盆走樣，拍照po網痛斥：「屎水堆積不散，實在無福消受。」

網友連假去水漾森林野營，訝異被商業團佔據，吵雜如夜市，原本清澈湖水也因團客就地解放淪「屎尿窟」。（翻攝臉書《靠北登山大小事》／楊靜茹南投傳真）

網友在臉書《靠北登山大小事》貼文，自稱他連假去水漾森林，發現商業協作將現場幾乎搭滿帳篷，所有平台也搭起大型廚房，他們自行背帳上去的像被排擠的難民，只能搭帳篷在角落，被迫吸協作的二手菸；帳篷旁小水池淪為協作洗鍋碗瓢盆的廚餘水，團客更在附近水源處就地解放，屎水堆疊的臭味久久不散，天剛亮立刻收帳逃離，「領教過一次就夠了，實在無福消受」！

網友怒指大平台搭起工寮，淪為協作的大型廚房。（翻攝臉書／楊靜茹南投傳真）

嘉義林管處表示，有關水漾森林亂象，將請工作站派員加強巡視，若發現確實有人涉嫌汙染水源，將依違反《森林法》處6萬以上、30萬以下罰鍰；有關商業團搭設工寮當廚房等固著物，也會加強勸導拆除。