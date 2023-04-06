國人引頸期盼的政府普發6000元最快在今（6日）就能領到，曾連年獲「最美飯店」的台東池上日暉國際渡假村讓民眾的小確幸變成大優惠，即日起豪氣祭出限定4月入住的「6000放大 玩樂日暉」住房專案，每房第3人及第4人入住皆不加價還附早餐，再享升等房型，同樣價錢雙倍享受，等同下殺34折起。

日暉國際渡假村推出的「6000放大 玩樂日暉」適用於4月6日起至4月底間入住，每周二、三、四入住HOTEL房型超划算，2人同行含早餐原價1萬1000元，專案價每房6000元，最多能讓4人一起入住，想到台東玩的民眾可好好把握機會。

位於台東池上的日暉國際渡假村，曾連年獲「最美飯店」封號。（日暉國際渡假村提供）

最划算的就是若相揪親友4人同行，不分大人、小孩，每房僅6000元，就享飯店招待專案每房第3人、第4人免費，並大方幫房客可升等到原價1萬7600元、擁有15坪的翠綠山嵐4人房，同時也附贈翌日的陽光活力早餐4客，等於直接現省1萬1600元，平均每人只要1250元就能入住全台最美飯店，還能直接在房內享受池上唯一的溫泉美湯，用超值價享受療癒的台東假期。