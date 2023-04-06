靜宜大學二年級20歲的林姓女學生，於今年3月29日走出學校後人間蒸發，超過9天渺無音訊，警方調查後發現，林女已於3月30日自行出境前往英國，但在曼谷轉機途中就下機，警方透過刑事局駐泰國聯絡官協助調查，目前確定林女持護照入境緬甸仰光尚未離境，目的地疑似是緬北，初步排除遭人蛇集團控制，警方將儘速釐清相關案情。而林女也在7小時前更新臉書內容。

警方指出，家住桃園的靜宜林姓女大生，3月30日曾傳早安圖給媽媽，但約定兒童清明節連假要返家卻未回；媽媽打20幾通電話連絡不上，才發現林女的手機在李男手中；4月2日和李男到林女租屋處查看，發現林女已搬空只剩手機盒子，才知林女辦新手機，當天才向警方報案。

警方獲報後，立即調閱3月29日的監視器發現林女於上午8時31分離開宿舍前往學校後，便已行蹤不明，另查林女手機並未隨身攜帶，經警方查證林女另申辦一支行動電話門號，經本分局緊急協尋投單定位，該門號最後關機時間為3月30日上午8時許，基地台位置在桃園市大園區航站南路一帶。

但警方透過過手機定位及調閱路口監視器，發現林女獨自離校後，搭乘白色小客車到桃園機場，並透過航空公司自行買機票前往英國，但林女原本欲搭機前往英國，卻在泰國曼谷入境，再透過刑事局駐泰國聯絡官，調閱入出境資料，發現目前林女已入境緬甸仰光，目前仍持續調查中。

警方6日請李男到警局協助釐清相關案情。李男指出，兩人上個月才分手，林女才將手機交給他使用，林女曾告知要出國；他有提醒林女不要被騙，並感覺林女已不在台灣。但因李男有詐欺前科，警方對李男所言持保留態度。

有關女大生出境；警方目前已經掌握女大生入境緬甸仰光，正透過外交及警政署駐外聯絡官管道，積極查明女大生在緬甸行蹤，並協助返臺，初步已經排除遭人蛇集團控制，但女大生出境詳細原因以及是否牽涉詐騙集團等其他外力因素，警方正積極、審慎查證中，期以儘速釐清相關案情。