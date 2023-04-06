立法院經濟委員會今天排審《商標法》修正草案，跟廠商休戚相關的變革是引進「加速審查機制」，允許加錢「合法插隊」，讓商標註冊案從平均近7個月，縮短到只要2個月。但是藍綠立委今都憂心變革後人力不足，加速變慢速，智慧財產局坦言，現行商標審查官僅83人，明年如「加速審查」上路，得靠同仁「加班」處理，確實不是長久之計。

不僅是商標審查人力吃緊，同步送審的《專利法》修正草案，未來也要推「兩造對審」制度，把現行專利舉發從行政訴訟改為民事訴訟，原本為初審、訴願、智慧財產法院、最高行政法院的四審制，改為(舉發)複審、智慧財產法院、最高法院的三審制。不但取消訴願節省時間，原本舉發人不服得告智慧局走行政訴訟之路，也改為直接提民事訴訟，由舉發人與被告雙方自己上法院去兩造對質。

但如此，智慧局得配合成立「複審及爭議審議會」，由3到5人審議人員合議。智慧局長廖承威說，現行專利審查人員約380人，將來複審每案從1人審擴充到3人審，等於人力加雙倍。初步盤點兩造對審實施後的人力缺口，需要增加90名員額才夠。

至於商標註冊案，每年申請約9萬多件，國民黨立委楊瓊瓔今質詢，過去一個商標案子審查要11個月，雖慢慢改進到現在平均6.2個月，可仍超過半年，到底問題是人力不足，還是甚麼原因？

廖承威回應，由於商標案可申請註冊兩三個類別，因此每年9萬多件，實際可能有12萬多類註冊。審查同仁已儘量努力壓在7個月內，優於日本的9.6個月、南韓的10.1個月，以現有人力，要再提升有困難。對於廠商迫切需求，這次商標法修法就是仿照國外引進「加速審查機制」，能把審查時間縮短到2個月之內。

現行每個商標案審查費是3000元，未來申請加速審查「合法插隊」，基於「使用者付費」，每案較貴為9000元。可是民進黨裡為邱議瑩仍質疑，現在人力量能就有限，加速審查引進後，如何可以保證2個月內就拿到商標權？

廖承威坦言，確實人力不足，屆時會用加班費方式請同仁加班來做。邱議瑩認為如此是「緩不濟急」，且雖然加速審查要多付費，可是能讓審查時間省下半年，會造成大家都想多付費加速，又影響到審查速度。

這部分廖承威強調，申請加速審查對象會設條件，例如商品已經要上市，或是趕著出國去參加商展，有急迫性者才會同意，不是每個人都可。這會在申請程序上配套，一開始就要求須附哪些文件做勾稽。

面對專利商標申請改革人力吃緊，需要補充員額，經濟部次長林全能承諾：「部裡一定支持」。