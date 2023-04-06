近日藍營關於年輕人參政的討論引發熱議，國民黨台北市議員游淑慧對降低選舉門檻議題有感，她在臉書PO出友人拍攝畫面指出，日本下週即將要投票的地方選舉，城市景觀的乾淨與氛圍絲毫不受影響。強調選舉不該是砸錢比賽，她希望所有候選人不管資源有多少，都只在公設競選看板曝光。也曾找都發局討論修改自治條例，仿日本設置公設競選看板的構思，不得再向民間租借看板、民宅掛置，讓眾人都能參與政治事務。

游淑慧表示，她2018初次當選後，就著手從競選廣告管理開始。2018當選後，讓她「後怕」的一件事就是「選舉過程中的資源競賽」。游淑慧提到，其中最大的開支就是廣告看板，除了租版位比租房子貴，每一片帆布的輸出和吊掛都是一筆5位數。

游淑慧也回憶道，她記得選區有一位候選人，大概懸掛了快200面的帆布廣告，戲稱「轉角看見他」。有錢到處看得到，沒錢跑死沒人知。所以當選後，她就和羅智強思考，仿日本設置公設競選看板的構思，而且不得再向民間租借看板、民宅掛置。她們找了都發局討論，要求都發局修改自治條例。

「我希望選舉不該是砸錢比賽！」游淑慧強調，希望所有候選人不管你的資源有多少，都乖乖的只在公設競選看板曝光。她記得在修法的過程之中有人反對，就跟對方遊說「有了廣告限制以後，選舉可以省很多錢」。對方笑一笑很大白話回應，「這不是我的考量，我為什麼要放棄我的優勢？」

「言下之意就是：錢是她的優勢！」游淑慧直言，一直覺得自己很幸運，是在台北投入從政這條路。因為台北媒體高度集中的特色，確實讓很多參政的人，可以靠議題、而非靠資源曝光。她疾呼「我想政治是管理眾人之事，所以應該眾人都能參與政治事務！」