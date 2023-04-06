群光表示，今年PC供應鏈仍處於庫存去化階段，再加上第一季都是傳統淡季，因此客戶拉貨動能普遍較以往疲弱，第一季營收表現亮眼的產品主要是網通產品，年增率達雙位數，AI影像產品相較於PC／NB相關產品，表現較佳，雖然第一季為傳統淡季但後續成長可期，因為AI影像產品出貨高峰多落在第二、三季，客戶均已提早預訂產能，為後續新品推出準備。

法人認為，今年群光重點在拓展非PC產品應用，並且更著重在高附加價值的產品，例如AI影像產品中的商用監測系統，今年成長率將在群光AI影像產品線中居冠，其餘智慧家庭、IOT與視訊會議等相關影像產品亦可望穩健提升，AI影像產品主要在泰國廠製造，目前運轉順利，在地緣政治持續緊張的情勢下，成為群光爭取歐美一線廠商訂單的關鍵因素。

群光去年EPS為10.26元，今年將配發7.5元現金股利，配發率高達73％，為歷年最高，現金殖利率依目前股價計算，約為7.9％左右，遠優於過去平均值。股東會預定在5月30號召開。