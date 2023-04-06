DeepSig為美國無線通訊領域的AI與機器學習業者，DeepSig透過AI與機器學習來改善無線訊號處理與頻譜使用，雙方將共同投入研發，以提升射頻無線訊號效能及5G開放網路基站分布單元（DU）產品。

宏達電表示，DeepSig的5G軟體OmniPHY將整合至宏達電的5G專網解決方案中，以及提供更緊密的AI驅動的虛擬化無線接取網路（vRAN）協作，OmniPHY 5G是結合至英特爾FlexRAN參考軟體中的AI-Native軟體，可在5G專網中的分散式單元（DU）中運行，並取代5G NR high-PHY中的標準算法，可提高專網和vRAN解決方案中的效能。

宏達電與DeepSig在經濟部工業局、美國在台協會、美國電信和資訊管理局（NTIA）、開放式無線存取網路政策聯盟（Open RAN Policy Coalition，ORPC）見證下簽署合作備忘錄。