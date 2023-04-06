資誠科技產業研究中心主任鄭雯隆表示，預估在2023年插電式電動車與油電混合動力汽車的銷售比重仍將持續上升，其中BEV+PHEV銷售比重將來到19.3％，再加上油電混合動力汽車更將達到32.6％的比重，傳統燃油車銷售將萎縮至僅佔整體汽車銷售量的67.4％，並預期呈現逐年下滑的發展趨勢，此外，值得注意的是全球插電式電動車銷售量在2022年已超越油電混合動力車，成為新能源汽車銷售的主流產品。

隨著電動車前裝市場銷售量逐年攀升，伴隨而來的便是電動車保有量也將因此快速提升。根據IEA及PwC Global的統計數據，資誠科技產業研究中心預估2022年全球插電式電動車保有量已達2,510萬輛，並預估2026年將達7,080萬輛，2022年至2026年間的複合成長率為29.6％，屆時插電式電動車保有量佔全球比重將達4.5％。

隨著插電式電動車保有量的逐年提升，資誠聯合會計師事務所台中分所所長暨電動車產業主持會計師徐建業提醒，由於電動車與傳統燃油車的產品架構不同，售後維修保養、二手車銷售等市場樣態與傳統燃油車截然不同，業者應留意售後市場變動，並即早布局充電服務、未來出行服務及車聯網售後服務，創造電動車售後服務新價值，並避免傳統售後市場變動產生的風險。

由汽車產業價值鏈總體規模觀察，結合McKinsey的研究成果及資誠科技產業研究中心的推估，2022年包含汽車整車生產與銷售服務、汽車售後服務及未來出行與車聯網等市場規模合計為51,520億美元，其中整車生產與銷售服務仍為價值最高的環節，佔整體價值鏈比重達82.5％，售後服務市場則為7,520億美元，車聯網與未來出行服務則為1,500億美元，佔整體市場比重仍低；預估到2030年，整體汽車價值鏈規模將達88,870億美元，各主要產業環節均維持成長動能，但整體市場結構已由汽車銷售為主導的模式轉變為服務收入大幅增加的產業鏈結構，汽車整車生產與銷售服務比重降低至70％，車聯網與未來出行服務等新的售後服務市場將大幅成長至15,000億美元的規模，為2022年市場規模10倍。以下就未來汽車產業價值鏈各環節未來發展趨勢。

一、汽車整車生產與銷售服務市場仰賴新興市場汽車銷售量的成長及產品附加價值提升下消費者願意支付的溢價。

二、汽車售後服務市場雖然因為汽車保有量的持續增加而仍維持成長趨勢，但在電動車及自動駕駛的普及之下，將對汽車售後市場帶來前所未有的挑戰。包括電動車維修保養成本更低、保養週期更長、電動車成本仍有壓縮空間，加上電池壽命問題，影響二手車售價；電動車維修對場地、設備、人員都有更高的要求，提高車廠成本。

三、汽車價值鏈變革中最值得關注的重點為車聯網、自動駕駛、未來出行及電動化發展趨勢下所帶動的新商機

鄭雯隆提醒相關業者，未來汽車產業價值鏈中傳統價值鏈的成長動力趨緩，新的成長動力將來自於充電站營運、網約車與共享模式、車聯網應用（月租費、訂閱制功能選配、大數據的蒐集及相關應用）等三大方面。