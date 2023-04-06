台南市大內區65歲以上長者占比28.45％，因地處偏鄉醫療資源僅有2間西醫診所及1間牙科診所，柳營奇美醫院牙醫巡迴醫療車6日啟動，開進大內曲溪社區活動中心，讓距離不再成為長輩就醫的問題；院方表示，看診時間從今日起，每月第一周的周四的上午9至12點，歡迎民眾多利用。

為了解決大內區內醫療資源困乏，公所於2009年開始積極尋求巡迴醫療合作契機，經過這些年的努力巡迴醫療網絡漸趨完整，已有柳營奇美醫院家醫部、永康奇美醫院中醫部、台南市立醫院心臟內科及骨科、昭穎中醫診所等於各活動中心提供巡迴醫療服務。

柳營奇美牙醫巡迴醫療車今年4月起開進曲溪社區活動中心。（大內區公所提供／張毓翎台南傳真）

柳營奇美牙醫巡迴醫療車今年4月起開進曲溪社區活動中心，為此區公所先前即會同柳營奇美醫院牙醫部部長蔣維凡、曲溪里長楊春寶及社區發展協會總幹事金士奐實地場勘，社區更是號召里民共同整理活動中心。

柳營奇美牙醫巡迴醫療今日啟動，柳奇醫院長黃順賢也特別帶領團隊前來關心巡迴醫療看診狀況；大內區長李義隆說，感謝柳營奇美醫院，長期的合作關係可謂最佳夥伴，現在又提供牙醫巡迴醫療服務，更加造福鄉親。