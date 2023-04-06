蔡英文總統於上月29日開始訪美，在台灣時間6日與美國眾議院議長麥卡錫及跨黨派眾議員會晤，引發國際關注。而近日就有一份最新的民調指出，對於蔡英文總統施政表現滿意度，有49.1％的民眾滿意，有36.1％的民眾不滿意，而根據交叉分析結果，在教育程度中，研究所以上的民眾，有高達52.9％不滿意，引發討論。

臉書粉專《關鍵調查有限公司》今（6）日PO出了一篇「總統與行政院長施政滿意度」的文章表示，整體來說，蔡英文總統施政表現滿意度，有49.1％的民眾滿意，其中有16.7％非常滿意、32.4％還算滿意，而在36.1％不滿意的民眾當中，有19.1％屬於不太滿意、17.0％則是非常不滿意，另有14.8%無明確意見。

根據交叉分析結果，在次分區中，以有52.2%北北基民眾表示不滿意的比例較高；在年齡別中，在40至59歲的民眾中，有45.2%表示不滿意的比例較高；在教育程度中，有52.9%的研究所以上民眾表示不滿意的比例較高。從政黨認同來看，有86.9%的民進黨認同者表示滿意的比例較高，而有77.1%國民黨認同者和65.8%民眾黨認同者表示不滿意的比例較高

該粉專最後也指出，本次調查是針對戶籍地在全國20縣市且年滿20歲者，於2023年3月28日至3月30日，晚上18時30分至22時，透過市內電話進行調查。調查完成後以內政部戶政司人口資料為母體，對樣本的戶籍地、性別、年齡、教育程度等，進行多重反覆加權(Raking)，以使樣本和母體結構一致。本次調查有效樣本906人，在95%的信心水準下，抽樣誤差在正負3.26個百分點之內。