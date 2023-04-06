111學年度高中籃球乙級聯賽全國決賽將於4月10日至14日在板橋體育館熱血開打，6日舉辦決賽記者會，各隊派出代表參與宣戰儀式，決心為榮耀而戰。

經過預賽與複賽激烈競爭後，全國8強隊伍出爐，許多新興球隊竄起，一同爭奪冠軍頭銜，北區男子組有去年冠軍建國中學、慧燈高中、南澳高中以及暌違21年晉級全國決賽的金門農工，南區男子組則有高師附中、立仁高中以及首度晉級全國決賽的亞洲餐旅與台中二中。

北區女子組有首次挑戰8強的莊敬高職、四維高中、桃市陽明以及宜蘭高商，南區女子組則有連續10年晉級全國決賽的小港高中、首次晉級的田中高中、馬公高中以及屏東高工。

決賽記者會也邀請兩位在職業籃球舞台上發光發熱的學長現身站台，分別是新北中信特攻東方譯慷以及彰化柏力力江尚謙，兩位學長的求學經歷皆從乙組賽場出發，透過自身的經驗分享，幫學弟妹們加油打氣，為了夢想而放棄高薪工程師工作、勇闖籃壇的「學霸」東方譯慷表示，不管在人生哪一個階段，都要全心投入，他認為兼顧學業和球技是靠強大的好勝心，因為不想要輸給任何人，為了成為有知識又會打球的人，在學生時期的他，不是在球館練球、就是在圖書館唸書，投入非常多時間和努力才有今天的成就。

SBL狀元江尚謙則勉勵說，在打球過程中一定會遇到很多挑戰，不要去害怕對手有多強大，要想著我們是在同一個舞台上競爭，把握好每次機會，好好享受比賽。

教育部體育署學校體育組專門委員周國金引用甲子園標語 「98%的高中球員在這裡被打敗，然後變得更強！」，藉此鼓勵所有球員，雖然冠軍獎盃只有一座，但是付出努力一定會有回報，祝福大家都可以留下美好回憶 ; 高中體總會長胡劍峯則表示能夠在300多所學校脫穎而出，成為8強的隊伍，已經是非常榮耀的成就，祝福所有球隊都可以等到那顆致勝的好球，全力以赴。

高中體總邀請球迷朋友進場為選手加油，若也可以透過「BE HEROES」官方Youtube頻道收看直播，威德（Weider）今年持續挹注超過500萬元獎助學金提供HBL學生提出申請，不僅相挺甲級，同樣關注乙級賽事，將於全國乙級決賽結束後，進行乙級申請案件的審查會議，決定最終獎學金得主，並規劃於6月舉辦盛大的頒獎典禮，邀請獲獎學生及其師長們共享榮耀。