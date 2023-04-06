由於鋒面通過及東北季風增強，明（7）日北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，北部及東北部明顯轉涼，氣象局表示，北部、東北部低溫約在17度，午後鋒面逐漸遠離，下周日（9日）起東北季風減弱，各地氣溫開始回升。

氣象局指出，明天迎風面的北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區也有零星短暫陣雨，下半天水氣將減少，雨勢也隨著鋒面遠離逐漸趨緩。

氣象局預測降雨分布。（翻攝自氣象局）

溫度方面，北台灣整天較濕涼，預測北部及東北部低溫約17度，其他地區19至21度，北部、東北部、東部高溫約21至22度，其他地區高溫約26至30度。

氣象局說明，周六至下周日（8、9日）清晨水氣稍減，東半部地區及西半部山區有局部短暫雨，其他地區轉為多雲到晴，受東北季風影響，北台灣天氣較涼；下周日白天起至下周四（13日）東北季風減弱，水氣持續偏少，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，午後西半部山區亦有零星短暫陣雨，北台灣氣溫逐日回升。