雙鴻6日公布3月營收，一掃元月及2月低迷的氣氛，單月營收一舉衝高至13.65億元，不僅較2月的9.89億元，月增38.02％，也較去年同期的13.33億元，年增2.42％，惟因元月及2月基期較低，今年首季營收32.78億元，仍呈年減13.36％。

雙鴻指出，3月營收衝高主要是拜VGA業績走強所賜，此外，電競NB需求見到回溫，也有挹注。

雙鴻表示，今年元月及2月受到大陸剛解封影響，營收表現不如預期，一度引發市場的疑慮，擔心首季營收會受衝擊，不過，隨著3月業績開出，市場疑慮已去除大半，以目前手頭訂單看來，「今年業績逐季走強，下半年表現優於上半年」的既定方向應不會改變。

展望今年，雙鴻指出，上半年的成長主要靠VGA，下半年則有伺服器可以撐起半片江山，就產品比重言，雙鴻預期今年來自伺服器的營收占比將提升至30％；NB/DT因有庫存有待去化，占比將降至38％、VGA/Gaming占26％、智慧型手機及其他占6％，在截長補短下，今年全年營收雙位數成長可期。